Разоблачила наркомафию: в Борисполе собака помогла найти контрабанду

Служебная собака помогла пограничникам обнаружить наркотические таблетки в пункте пропуска "Борисполь". Она нашла сразу 2 чемодана, которые были наполнены запрещенными веществами.

Собака помогла пограничникам обнаружить 1 900 таблеток Decancit SR, которые содержат псевдоэфедрин. Их оборот в Украине ограничен и контролируется.

Читайте на сайте Жительницу Харьковщины подозревают в контрабанде оружия в Россию: изъяли весь "товар"

Откуда направлялись контрабандисты

Контрабандистами оказались 2 гражданина Украины – 1968 и 1969 года рождения. По информации пограничников, они прилетели в Киев из Египта рейсом из Шарм-эль-Шейха.

Собака дважды среагировала на наркотики

На чемоданы обоих злоумышленников среагировала служебная собака, поэтому их задержали. В одном багаже хвостатый вынюхал 1 000 наркотических таблеток, а в другом – еще 900.

На контрабандистов составили протокол из-за нарушения прохождения таможенного контроля.



Собака обнаружила почти 2 тысячи наркотических таблеток / Фото Государственной пограничной службы Украины

Собака помогла разоблачить контрабандистов в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

Контрабанда на границе: последние новости