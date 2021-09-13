"Родители года": в Киеве семья с малышом спокойно переходила дорогу в неположенном месте

В Киеве вблизи гостиницы "Днепр" мужчина с женщиной и двумя детьми переходили дорогу в неположенном месте. В сети говорят, что пешеходный переход располагался в 40 метрах от них.

Родители вместе с маленьким ребенком переходили 6 полос дороги в неположенном месте. Об этом рассказали 12 сентября вечером.

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Спокойно шли

В сети выложили видео, где семья переходит дорогу в неположенном месте. Автором видео является водитель, который ехал рядом. Родители шли вместе с двумя детьми. Старший сын шел рядом, а меньшего ребенка в коляске вез отец.

Шли они вместе через 6 полос дороги, не торопясь. На видео видно, как позже мужчина показывает одному из водителей легковушки, чтобы тот остановился и пропустил их. В заметке отмечают, что вблизи в 40 метрах был пешеходный переход.

В Киеве семья переходила дорогу в неположенном месте: смотрите видео

Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство обвиняет родителей в таком поведении. Вот несколько комментариев: