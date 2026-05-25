Били по "центру принятия решений": в ГСЧС сказали, что на самом деле было в здании, которое атаковали

Россия 24 мая нанесла мощный удар по Киеву. Из-за вражеской атаки разрушено, в частности, здание Главного управления ГСЧС в Киевской области. Враг, очевидно, решил, что это "центр принятия решений"

Во время атаки по Киеву 24 мая подверглось прямому удару ракетой здание Главного управления ГСЧС в Киевской области. О последствиях вражеского удара сообщает 24 Канал.

Какие последствия удара по зданию ГСЧС?

Враг с вечера 23 мая начал поэтапно наносить удары по Киеву. Среди объектов, по которым он ударил целенаправленно, – Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Российская ракета попала в крышу пятого этажа здания, прошла до третьего и там остановилась. В результате удара из 104 кабинетов Главного управления ГСЧС ни один не уцелел. Также разбиты в здании все стеклянные поверхности. Кроме того, сгорели 10 автомобилей – и служебных, и личных, которые были расположены на территории Главного управления.

Последствия удара по зданию Главного управления ГСЧС в Киевской области в Киеве / фото 24 Канал

Ракетный удар был такой силы, что разрушилось также здание Национального музея "Чернобыль", который был расположен рядом. Сейчас продолжается эвакуация остатков матеральных ценностей, часть экспонатов музея удалось спасти.

Обратите внимание! В результате атаки 24 мая значительные разрушения претерпел Национальный музей "Чернобыль". Основатель Chornobyl Shop Ярослав Емельяненко сообщил, что в здании уничтожена стена, обвалились перекрытия третьего и второго этажей, имеют разрушения все три зала, а первый этаж полностью залит водой. Также в МВД отметили, что примерно 40% музейных экспонатов безвозвратно потеряны. Сразу после атаки спасатели и работники музея стали эвакуировать ценные предметы. В частности, удалось спасти экспонаты из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

Председатель ГСЧС Андрей Даник рассказал, что россияне рассчитывали, что в этом здании был расположен региональный центр управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и надеялись уничтожить его. Таким образом они планировали дестабилизировать работу спасательных подразделений в Киеве и Киевской области.

Россияне утверждали, что били по "центрам принятия решений", однако в здании ГСЧС во время атаки находился только личный состав ведомства. К тому же присутствие военных невозможно убрать на 1 – 2 часа. Возможно, россияне, которые направили этот удар, плохо учились и не понимают разницы между "центром принятия решений" и подразделением управления спасательными операциями,

– предположил глава ГСЧС.

Он сообщил, что сейчас главная задача – провести эвакуацию всей важной документации, потому что в здании были размещены финансовые архивы. И от того, насколько качественно это будет сохранено, зависит очень много. Ведь люди будут приходить за справками о зарплате, по кадровым вопросам, и им нужно будет предоставить соответствующую информацию.

Однако Главное управление ГСЧС в Киевской области продолжает работать - оно релоцировано в другие места Киева и Киевской области.

Что известно о массированной атаке на Киев?

Владимир Зеленский отметил, что в результате российской атаки на Киев 24 мая получили повреждения 300 объектов, среди них 150 частных и многоэтажных домов.

В Шевченковском и Подольском районах Киева 25 мая продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, на местах поражений работает около 100 спасателей ГСЧС.

Президент отметил, что, по предварительным данным, из-за российских ударов в столице ранены 87 человек, в частности, трое детей. В медицинских учреждениях находится 21 человек.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в разных районах Киева на более 40 локациях работали спасатели. Они ликвидировали последствия пожаров и разрушений. В частности, в Шевченковском районе враг попал в пятиэтажку. Из-за удара здание вспыхнуло с первого по пятый этаж.

Также в Дарницком районе возникло возгорание в общежитии. Откуда пришлось эвакуировать людей. Кроме того, были зафиксированы пожары в Деснянском районе – в ангаре и гаражном кооперативе.