Вражеские БпЛА атаковали Киевскую область: в области прогремели взрывы

Российские оккупанты днем 2 мая атаковали Киевскую область беспилотниками. В регионе прогремели мощные взрывы.

В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Что известно об атаке на Киевщину?

Враг утром 2 мая атаковал Киевскую область. В 11:30 в Броварском районе Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В 11:44 в Вышгородском и Бориспольском районах была объявлена угроза БпЛА. Около 12:58 раздались мощные взрывы.

В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области были зафиксированы вражеские беспилотники. По целям сразу начали работать силы ПВО.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– отметили в военной администрации области.

Также в ОВА отметили, что граждане должны придерживаться информационной тишины и ни в коем случае не фиксировать на камеру и не публиковать в соцсети работу ПВО.

Последние новости об атаках России в ночь и утром 2 мая

Россия дважды ударила БпЛА по маршруткам в Херсоне, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Второй удар беспилотником по автобусу в Центральном районе города привел к ранению водителя.

Оккупанты запустили беспилотники по Харькову, повреждены жилые дома в Слободском районе. В результате обстрела в Основянском районе пострадали люди.

В ночь на 2 мая в результате атаки дронов в Одесской области была повреждена портовая инфраструктура. Локальные пожары, которые возникли после атаки, были ликвидированы силами ГСЧС.