Вражеские БпЛА атаковали Киевскую область: в области прогремели взрывы
- Российские беспилотники атаковали Киевскую область, вызвав мощные взрывы в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.
- Силы ПВО активно работали по целям, а власть призвала граждан находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину
Российские оккупанты днем 2 мая атаковали Киевскую область беспилотниками. В регионе прогремели мощные взрывы.
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники. Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Что известно об атаке на Киевщину?
Враг утром 2 мая атаковал Киевскую область. В 11:30 в Броварском районе Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В 11:44 в Вышгородском и Бориспольском районах была объявлена угроза БпЛА. Около 12:58 раздались мощные взрывы.
В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области были зафиксированы вражеские беспилотники. По целям сразу начали работать силы ПВО.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– отметили в военной администрации области.
Также в ОВА отметили, что граждане должны придерживаться информационной тишины и ни в коем случае не фиксировать на камеру и не публиковать в соцсети работу ПВО.
Последние новости об атаках России в ночь и утром 2 мая
Россия дважды ударила БпЛА по маршруткам в Херсоне, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Второй удар беспилотником по автобусу в Центральном районе города привел к ранению водителя.
Оккупанты запустили беспилотники по Харькову, повреждены жилые дома в Слободском районе. В результате обстрела в Основянском районе пострадали люди.
В ночь на 2 мая в результате атаки дронов в Одесской области была повреждена портовая инфраструктура. Локальные пожары, которые возникли после атаки, были ликвидированы силами ГСЧС.