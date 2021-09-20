В школе Киева открыли кафе, где будут работать дети: яркие фото кофейни

В киевской специализированной школе-интернате №26 открыли детское кафе Bonjour. Оно – особенное тем, что там будут работать сами ученики учебного заведения.

Инициатором этого проекта еще в 2019 году стала директор образовательного учреждения Ольга Павлюченко. Его реализовали при поддержке фонда "Ашан для молодежи".

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Деньги на мечту

Выделенные меценатами средства потратили на капитальный ремонт помещения, закупку мебели, кухонного оборудования и столовых принадлежностей.



В Киеве открыли школьную кофейню, где будут работать дети с особыми потребностями / Фото Днепровской райгосадминистрации Киева

Маленькие шеф-повара

Главная идея кафе заключается в том, что ученики с особыми потребностями, работая там, будут приобретать навыки, необходимые как в будущих профессиях, так и в быту.

Ведь, как отметила директор школы-интерната, таким детям крайне важно уметь приготовить еду, подать на стол и убирать свою комнату.

В церемонии открытия приняли участие руководство школы, местные чиновники, представители Министерства образования и науки Украины, а также меценаты проекта.