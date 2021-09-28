Смертельная любовь: на Белоцерковщине сожитель убил женщину двумя ударами в голову

На Белоцерковщине в больнице умерла 34-летняя женщина, которую жестоко избил ее сожитель. Мужчина нанес женщине два сильных удара в голову. О трагедии стало известно 27 сентября.

О преступлении полиции сообщил врач медучреждения, куда доставили пострадавшую. У нее диагностировали телесные повреждения. В конце концов женщина умерла в больнице.

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Во время ссоры в ход пошли кулаки

Правоохранители установили, что накануне трагедии молодая жительница села Соколовка и ее 47-летний гражданский муж поссорились. В разгар конфликта подозреваемый дважды сильно ударил женщину кулаком по голове. Травмы от этого оказались для потерпевшей смертельными.



В разгар ссоры мужчина нанес женщине удары в голову / Фото полиции Киевской области

За жизнь придется заплатить свободой

Следователи уже сообщили сожителю умершей о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении и взяли под стражу. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Еще одно жуткое убийство женщины на детской площадке

В Киеве на улице Гната Юры бездомный зарезал женщину прямо на детской площадке. На ее теле обнаружили 11 колото-резаных ран. Подозреваемый скрывался от полиции шесть дней, но его таки поймали. Сейчас мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Текст публикации полиции Киевской области:

Роковая любовь: следователи Белой Церкви расследуют обстоятельства гибели молодой женщины.

В Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение от врача о том, что в медицинское учреждение доставлено женщину с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что накануне между 34-летней жительницей села Соколовка и ее 47-летним сожителем возникла ссора, в результате чего мужчина дважды ударил женщину кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

После проведения экспертиз следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.