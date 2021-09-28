Смертельне кохання: на Білоцерківщині співмешканець убив жінку двома ударами в голову

На Білоцерківщині у лікарні померла 34-річна жінка, яку жорстоко побив її співмешканець. Чоловік завдав жінці два сильних удари в голову. Про трагедію стало відомим 27 вересня.

Про злочин поліції повідомив лікар медзакладу, куди доправили потерпілу. У неї діагностували тілесні ушкодження. Зрештою жінка померла в лікарні.

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Під час сварки у хід пішли кулаки

Правоохоронці встановили, що напередодні трагедії молода жителька села Соколівка та її 47-річний цивільний чоловік посварилися. У розпал конфлікту підозрюваний двічі сильно вдарив жінку кулаком по голові. Травми від цього виявилися для потерпілої летальними.



У розпал сварки чоловік завдав жінці ударів у голову / Фото поліції Київської області

За життя доведеться заплатити свободою

Слідчі уже повідомили співмешканцю померлої про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні й узяли під варту. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Ще одне моторшне вбивство жінки на дитячому майданчику

У Києві на вулиці Гната Юри безхатько зарізав жінку просто на дитячому майданчику. На її тілі виявили 11 колото-різаних ран. Підозрюваний переховувався від поліції шість днів, але його таки спіймали. Наразі чоловіку загрожує 15 років в'язниці.

Текст публікації поліції Київської області:

Фатальне кохання: слідчі Білої Церкви розслідують обставини загибелі молодої жінки

До Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу доправлено жінку з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські з'ясували, що напередодні між 34-річною мешканкою села Соколівка та її 47-річним співмешканцем виникла сварка, внаслідок чого чоловік двічі вдарив жінку кулаком по голові. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Після проведення експертиз слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.