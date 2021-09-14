Подозреваемого в совершении 2 жестоких убийств в Луганской области 2 недели назад правоохранители объявили в розыск.

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В Старобельске убили 2 человек

Оба убийства произошли, вероятно, в ночь на 30 августа. Жертвами стали жители Старобельска – 36-летний Александр Елсуков и 74-летняя Людмила Федорченко.

Издание со ссылкой на собственные источники в полиции пишет, что женщину убили у нее дома: "озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро".

Кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина,

– отметил собеседник.

Где произошло убийство мужчины, точно неизвестно. "Кисти были найдены неподалеку от улицы Чехова, другие части тела – в лесополосе возле квартала" Южный », – добавил представитель полиции.

Кроме того, по информации правоохранителей, убитая женщина была родной теткой подозреваемого, а мужчина – одноклассником и другом.

Подозреваемый агрессивный и состоит на учете психиатра

Полиция обоснованно подозревает в совершении 2 убийств 36-летнего Дмитрия Федорченко. Мужчина официально нигде не работал, перебивался лишь случайными заработками, вел уединенный образ жизни.

Был агрессивен, постоянно цеплялся к окружающим, но такого ужаса никто, конечно, не ожидал,

– рассказывают местные жители.

В то же время в прокуратуре Луганской сообщили, что подозреваемый находится на учете у психиатра, у него диагностировали "параноидальную шизофрению".

"Постоянно раздраженный, агрессивный, к окружению относится враждебно, видит галлюцинации ... Еще и наркотики. Это сочетание было бомбой с часовым механизмом – к сожалению, так и произошло", – подытожили в прокуратуре.

В возрасте 18 лет Федорченко обвиняли в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотических средств.

Теперь Старобельский районный суд Луганской области принял решение о его задержании, но найти злоумышленника пока не удалось.

Могла быть еще одна жертва

Местные жители также рассказали, что Федорченко едва не убил еще одну женщину. "Он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди позвонили в полицию, но маньяк исчез на территории кладбища", – отметил местный житель Евгений. Далее злоумышленник бесследно исчез.

Правоохранители неофициально заявляют, что подозреваемый может быть уже далеко.

"Федорченко выключил мобильный, сбил со следа собак – он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось уехать", – добавил источник. Он может быть либо в Старобельске, или "поехал вглубь Украины".

Важно! Всех, кто видел или знает, где может находиться Дмитрий Федорченко, просят сообщить об этом дежурную часть Старобельского отдела полиции по телефонам: (066) 16-45-155 или 102, или отправить письмо: r29@lg.npu.gov.ua.



Полиция объявила Федорченко в розыск / Фото "Обозреватель"