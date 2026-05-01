В Киеве водитель стрелял по женщине с ребенком: его поймала полиция
- В Святошинском районе Киева 1 мая неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.
- Полиция поймала злоумышленника, детали инцидента и мотивы остаются неизвестными.
В Киеве в Святошинском районе 1 мая произошла стрельба среди белого дня. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.
Полиция Киевской области проводит специальную операцию для его розыска.
Что известно о стрельбе?
В Святошинском районе Киева днем 1 мая прозвучали выстрелы – правоохранители разыскивают водителя, который открыл огонь прямо из автомобиля.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, около 14:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Мечты. По предварительной информации, неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Caddy, совершил несколько выстрелов.
Сейчас официально известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время правоохранители не разглашают всех деталей происшествия, а также мотивов стрелка.
В полиции отмечают, что после совершенного водитель сразу покинул место происшествия. Для его задержания в Киеве введена специальная полицейская операция, а все наряды ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленника.
В то же время в местных телеграмм-каналах появляется информация, что стрельба могла быть направлена в сторону женщины с ребенком. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.
В 17:45 полицейские сообщили, что стрелка задержали. Им оказался 46-летний местный житель. Во время обыска его автомобиля правоохранители не обнаружили оружия.
По факту инцидента следователи открыли уголовное производство. Действия мужчины квалифицировали по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также мотивы действий задержанного.
В Украине увеличилось количество случаев стрельбы: что известно?
На Ровенщине мужчина открыл огонь из автомата по военным и полицейскому. Инцидент произошел 29 апреля в селе Верба Дубенского района. По данным полиции, группа оповещения вместе с офицером подошла к мужчине для проверки документов, после чего тот начал стрелять. В результате нападения пострадали военный и правоохранитель.
Посреди дня 28 апреля в Хмельницком прогремели взрывы. Мужчина открыл огонь прямо на улице. Его оперативно удалось задержать патрульным полицейским. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время в сети писали о том, что стрелок попал в стеклянную дверь в центре города.
Чрезвычайное происшествие произошло 26 апреля около 21:10 в харьковском метрополитене на станции "Исторический музей". По данным правоохранителей, 20-летний мужчина внезапно произвел выстрел вверх. Выяснилось, что он использовал стартовый пистолет, а на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.
Утром 25 апреля в Буче Киевской области произошла стрельба. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Очевидцы проинформировали, что мужчина вышел из машины и начал стрелять в воздух. Он забежал в аптеку, а потом еще в один магазин. Полицейские уже задержали стрелка. К счастью, он никого не ранил.