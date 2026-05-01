Полиция Киевской области проводит специальную операцию для его розыска.

Что известно о стрельбе?

В Святошинском районе Киева днем 1 мая прозвучали выстрелы – правоохранители разыскивают водителя, который открыл огонь прямо из автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, около 14:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Мечты. По предварительной информации, неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Caddy, совершил несколько выстрелов.

Сейчас официально известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время правоохранители не разглашают всех деталей происшествия, а также мотивов стрелка.

В полиции отмечают, что после совершенного водитель сразу покинул место происшествия. Для его задержания в Киеве введена специальная полицейская операция, а все наряды ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленника.

В то же время в местных телеграмм-каналах появляется информация, что стрельба могла быть направлена в сторону женщины с ребенком. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента и личность стрелка.

