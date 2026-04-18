Стрелок в Киеве имел зарегистрированное оружие, – Клименко раскрыл детали о нападавшем

В Киеве нападавший, который открыл стрельбу в Голосеевском районе, использовал официально зарегистрированное оружие. Мужчина действовал хаотично и почти не оставлял шансов жертвам выжить.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, раскрыв детали ее получения и продления разрешения, пишет "Интерфакс-Украина".

Что известно об оружии нападавшего?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил новые детали относительно оружия нападающего, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. По его словам, мужчина использовал официально зарегистрированный карабин.

Клименко уточнил, что в декабре 2025 года нападающий обращался в разрешительную систему с просьбой отстрелять оружие и продлить разрешение на его использование. Для этого он подал медицинскую справку, обстоятельства выдачи которой сейчас проверяют следователи.

"Он принес медицинскую справку, и написал заявление о продлении пользования оружием. Следствие установит, какое медицинское учреждение выдавало эту справку и как оформлялось разрешение", – отметил министр.

По словам главы МВД, нападающий 1968 года рождения, проживал недалеко от места трагедии и, вероятно, был пенсионером. Он начал движение из района Демеевской, после чего открыл огонь по прохожим. Клименко сообщил, что мужчина убил четырех человек на улице, а пятую жертву – непосредственно в супермаркете, где удерживал заложников. Стрелял он преимущественно одиночными выстрелами, подходя к людям вплотную.

Он просто расстреливал людей в упор. Шансов выжить у жертв практически не было,

– сказал министр.

Во время переговоров нападающий не выдвигал никаких требований и не реагировал на попытки договориться. Правоохранители даже предлагали передать турникеты для раненых, однако безрезультатно. После того как он застрелил заложника, спецподразделение КОРД получило приказ на штурм и ликвидировал нападающего.

Что известно о личности стрелка?