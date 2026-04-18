Люди говорят, что не могли представить, что он способен на такое преступление. Об этом пишут Новости.LIVE.

Смотрите также Стрелок сопротивлялся во время штурма супермаркета, – один из бойцов КОРДа

Что соседи рассказали о стрелке в Киеве?

Жители дома в Голосеевском районе Киева, где проживал мужчина, который открыл стрельбу, рассказали о его поведении до трагедии. По их словам, нападающий не вызывал подозрений и выглядел как обычный сосед. Одна из жительниц отметила, что мужчина жил в доме около 10 лет.

По ее словам, он приобрел квартиру примерно тогда же и проживал там сам, без семьи. Женщина описывает его как спокойного и интеллигентного человека, который не демонстрировал агрессии.

Он такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком. Всегда поздоровается. Но так, чтобы общаться – нет,

– рассказала жительница дома.

Другая женщина также подтвердила, что мужчина вел себя сдержанно и держался в стороне. По ее словам, он только здоровался и сразу уходил, не задерживаясь для разговоров.

"Мы сто раз его видели. Он такой немножко замкнутый. Когда здесь сидим, он просто поздоровается и идет. Никогда не останавливался и не разговаривал", – отметила она.

Жительница добавила, что лично не была знакома с мужчиной и не видела момента нападения, ведь вышла на улицу уже после того, как произошла трагедия. Соседи говорят, что шокированы тем, что произошло, ведь мужчина не отличался агрессивным поведением и не создавал конфликтных ситуаций.

Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства преступления, а также мотивы нападавшего.

Что еще известно о стрелке?