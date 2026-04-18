Люди говорят, что не могли представить, что он способен на такое преступление. Об этом пишут Новости.LIVE.
Смотрите также Стрелок сопротивлялся во время штурма супермаркета, – один из бойцов КОРДа
Что соседи рассказали о стрелке в Киеве?
Жители дома в Голосеевском районе Киева, где проживал мужчина, который открыл стрельбу, рассказали о его поведении до трагедии. По их словам, нападающий не вызывал подозрений и выглядел как обычный сосед. Одна из жительниц отметила, что мужчина жил в доме около 10 лет.
По ее словам, он приобрел квартиру примерно тогда же и проживал там сам, без семьи. Женщина описывает его как спокойного и интеллигентного человека, который не демонстрировал агрессии.
Он такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком. Всегда поздоровается. Но так, чтобы общаться – нет,
– рассказала жительница дома.
Другая женщина также подтвердила, что мужчина вел себя сдержанно и держался в стороне. По ее словам, он только здоровался и сразу уходил, не задерживаясь для разговоров.
"Мы сто раз его видели. Он такой немножко замкнутый. Когда здесь сидим, он просто поздоровается и идет. Никогда не останавливался и не разговаривал", – отметила она.
Жительница добавила, что лично не была знакома с мужчиной и не видела момента нападения, ведь вышла на улицу уже после того, как произошла трагедия. Соседи говорят, что шокированы тем, что произошло, ведь мужчина не отличался агрессивным поведением и не создавал конфликтных ситуаций.
Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства преступления, а также мотивы нападавшего.
Что еще известно о стрелке?
Правоохранители установили личность мужчины, который открыл стрельбу по людям 18 апреля. Вероятным нападавшим оказался Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения, уроженец Москвы, который имел украинское гражданство.
По предварительным данным, ранее он проживал в Бахмуте, а впоследствии поселился в столице. Известно, что мужчина использовал зарегистрированное оружие – карабин, который в 2025 году проходил официальную проверку. Также он предоставлял справку о психическом состоянии, что позволяло ему владеть оружием. Во время нападения стрелок действовал жестоко, открывая огонь по людям на улице, а затем забаррикадировался в супермаркете.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, мужчина стрелял одиночными выстрелами в упор, из-за чего у жертв практически не было шансов выжить. Переговоры со стрелком продолжались около 40 минут, однако результата не дали. После убийства заложника спецподразделение КОРД провело штурм, в ходе которого нападавшего ликвидировали.
Параллельно с этим возник пожар в квартире, где был зарегистрирован мужчина, что осложнило работу экстренных служб. Из-за него пострадал младенец.