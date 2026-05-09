В сети писали о стрельбе в Киеве: что говорят в полиции

Вечером 9 мая киевские паблики сообщили о стрельбе в Подольском районе. В полиции отреагировали.

В комментарии 24 Каналу в пресс-службе полиции Киева прокомментировали инцидент. Там заявили, что на месте происшествия уже работают правоохранители.

Что известно о стрельбе в Киеве?

Позже в полиции уточнили обстоятельства стрельбы.

Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из них получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии. Стрельца задержали Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, что в сети писали о том, что якобы пьяный мужчина целился по людям. Также распространили соответствующее видео, где слышны выстрелы и брань. В частности, слышны крики типа "Положи ствол!".

Последние инциденты, связанные со стрельбой

Вечером 8 мая в Одессе произошла стрельба у пиццерии на Среднефонтанской улице – очевидцы сообщали о нескольких выстрелах. По данным полиции, 42-летний пьяный мужчина открыл огонь возле заведения, а затем вошел внутрь и демонстрировал оружие посетителям. Его быстро задержали. Никто не пострадал.

У нападавшего изъяли пистолет с резиновыми патронами, гильзы и другие вещественные доказательства. Разрешения на оружие у него не было.

В Запорожье в Шевченковском районе ссора в магазине закончилась стрельбой. По данным полиции, 7 мая вечером пьяный военный поссорился с людьми, затем конфликт перешел в драку на улице. После этого он достал пистолет и открыл огонь.

Два человека – 17-летний парень и 33-летний мужчина – получили ранения и были госпитализированы. Стрельца быстро задержали неподалеку от места происшествия. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

В Киеве 2 мая возле ТРЦ "Республика" в Голосеевском районе произошла стрельба после конфликта между водителями на дороге.

По данным полиции, во время ссоры один из мужчин несколько раз выстрелил из пистолета. Пострадавших нет. Очевидцы, по сообщениям из сети, смогли обезоружить стрелка до приезда полиции.