Люди несут цветы к "Велмарту", где террорист удерживал заложников: когда заработает магазин
19 апреля, 17:16
Люди несут цветы к "Велмарту", где террорист удерживал заложников: когда заработает магазин

Дария Черныш
Основні тези
  • На месте теракта в Киеве, где злоумышленник взял в заложники людей, продолжаются следственные действия, а территория огорожена.
  • Супермаркет "Велмарт" будет оставаться закрытым до 27 апреля, сейчас люди приносят цветы в память о жертвах.

Территория вокруг супермаркета в Киеве, где 18 апреля стрелок взял в заложники людей, ограждена лентой. Туда приносят цветы для почтения памяти жертв теракта.

Об этом сообщил "Киев24".

Какая ситуация на месте стрельбы?

Во время стрельбы в Киеве злоумышленник забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" в Голосеевском районе. Там он взял в заложники нескольких человек, а одного из них убил.

По состоянию на 19 апреля территория вокруг магазина огорожена, а в самом супермаркете горит свет. Журналисты предполагают, что внутри продолжаются следственные действия. К тому же видно поврежденные от выстрелов окна и следы крови на асфальте.

На месте происшествия работают правоохранители. В то же время люди приносят к месту теракта цветы в память о шести жертвах стрельбы.

По данным Суспильного, супермаркет "Велмарт" будет закрыт до 27 апреля.

Смертельный теракт в столице: последние новости

  • Напомним, вооруженный мужчина днем 18 апреля шел по улице Демеевской в Киеве, расстреливая прохожих, иногда в упор. Всего на улице и в супермаркете он убил шесть человек.

  • Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадал 12-летний мальчик, а его родителей якобы убили. Как оказалось, его мать в тяжелом состоянии в больнице, но погибла его тетя и, вероятно, отец.

  • Сеть всколыхнуло видео, на котором двое полицейских сбежали с места теракта, услышав выстрелы. Они оставили в опасности людей, в частности ребенка.

  • На фоне этого в Верховной Раде начали собирать подписи на увольнение главы патрульной полиции Евгения Жукова. Впрочем он сам подал в отставку, отметив, что "так будет справедливо".