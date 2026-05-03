Закрыл собой ребенка: киевляне поддержали петицию о почтении памяти "дяди Саши"

В Киеве петиция о почтении памяти дворника Александра Перги, который погиб, спасая ребенка во время теракта, собрала необходимое количество подписей. Теперь вопрос должны рассмотреть городские власти и определить формат празднования этого поступка.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Как хотят почтить память дворника Александра Перги?

Инициативу поддержали не менее 6 тысяч киевлян. Перга, которого местные знали как дядю Сашу, во время трагедии спас ребенка, пожертвовав собственной жизнью.

Поскольку обращение преодолело необходимый порог, профильные чиновники Киевсовета обязаны его рассмотреть.

Автор петиции Анастасия Магонова предложила несколько вариантов чествования:

Установка памятного знака или скульптуры на месте происшествия;

присвоение погибшему почетной городской награды посмертно;

проведение официального публичного чествования на уровне столицы.

В обращении отмечается, что подобные поступки не должны исчезать в информационном потоке, ведь они формируют ценности общества и становятся примером настоящей человечности и самопожертвования.

Как погиб дворник в Киеве?