Закрыл собой ребенка: киевляне поддержали петицию о почтении памяти "дяди Саши"
- В Киеве петиция о почтении памяти дворника Александра Перги собрала необходимое количество подписей для рассмотрения городскими властями.
- Автор петиции предложила установить памятный знак, присвоить посмертную награду или провести официальное чествование на уровне столицы.
В Киеве петиция о почтении памяти дворника Александра Перги, который погиб, спасая ребенка во время теракта, собрала необходимое количество подписей. Теперь вопрос должны рассмотреть городские власти и определить формат празднования этого поступка.
Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
Как хотят почтить память дворника Александра Перги?
Инициативу поддержали не менее 6 тысяч киевлян. Перга, которого местные знали как дядю Сашу, во время трагедии спас ребенка, пожертвовав собственной жизнью.
Поскольку обращение преодолело необходимый порог, профильные чиновники Киевсовета обязаны его рассмотреть.
Автор петиции Анастасия Магонова предложила несколько вариантов чествования:
- Установка памятного знака или скульптуры на месте происшествия;
- присвоение погибшему почетной городской награды посмертно;
- проведение официального публичного чествования на уровне столицы.
В обращении отмечается, что подобные поступки не должны исчезать в информационном потоке, ведь они формируют ценности общества и становятся примером настоящей человечности и самопожертвования.
Как погиб дворник в Киеве?
Дворник Александр Перга погиб, закрывая собой раненого 12-летнего мальчика во время теракта в Киеве 18 апреля. Соседи вспоминают его как доброжелательного и внимательного человека.
Александр был знаком с мужчиной, который в тот день открыл огонь по гражданским. Он проживал в этом же доме и время от времени обращался к Дяде Саше за помощью в бытовых вопросах.