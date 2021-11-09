Убийство чемпиона из-за украинского языка: появилось полное видео задержания подозреваемого

В сети обнародовали полное видео задержания подозреваемого в убийстве чемпиона по джиу-джитсу. Трагедия произошла в Киеве в ночь на 5 ноября.

Также в кадр попал убитый чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько. Он лежал возле своего предполагаемого нападавшего.

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Задержанный жаловался на оскорбления и был не в адеквате

Мужчина, которого подозревают в убийстве, вел себя неадекватно и походил на пьяного.

Он не осознавал, что человек рядом – убит, и просил охранников помочь ему.

Кроме того, злоумышленник утверждал, будто погибший первым напал на него с ножом.

После задержания молодой человек жаловался на оскорбления со стороны очевидцев происшествия, а также на лай собаки, которая бегала рядом.

Истерика и слезы

Возле тела убитого парня стояла женщина. Предположительно, это – продавщица магазина, возле которого совершили преступление. Она была в истерике и рыдала, когда ей сказали, что юноша не выжил. По словам очевидицы, он до последнего дышал и даже разговаривал с ней.

Когда медики накрывали тело погибшего, задержанный спросил, можно ли ему еще чем-то помочь. Однако врачи сказали, что нож попал жертве в самое сердце.

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Как и почему произошла трагедия