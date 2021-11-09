Убийство чемпиона из-за украинского языка: появилось полное видео задержания подозреваемого
9 ноября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Київ оперативний"
В сети обнародовали полное видео задержания подозреваемого в убийстве чемпиона по джиу-джитсу. Трагедия произошла в Киеве в ночь на 5 ноября.
Также в кадр попал убитый чемпион по джиу-джитсу Николай Балабатько. Он лежал возле своего предполагаемого нападавшего.
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Задержанный жаловался на оскорбления и был не в адеквате
- Мужчина, которого подозревают в убийстве, вел себя неадекватно и походил на пьяного.
- Он не осознавал, что человек рядом – убит, и просил охранников помочь ему.
- Кроме того, злоумышленник утверждал, будто погибший первым напал на него с ножом.
- После задержания молодой человек жаловался на оскорбления со стороны очевидцев происшествия, а также на лай собаки, которая бегала рядом.
Истерика и слезы
Возле тела убитого парня стояла женщина. Предположительно, это – продавщица магазина, возле которого совершили преступление. Она была в истерике и рыдала, когда ей сказали, что юноша не выжил. По словам очевидицы, он до последнего дышал и даже разговаривал с ней.Обратите внимание! Когда медики накрывали тело погибшего, задержанный спросил, можно ли ему еще чем-то помочь. Однако врачи сказали, что нож попал жертве в самое сердце.
Задержание подозреваемого в убийстве чемпиона по джиу-джитсу в Киеве: видео – Внимание! Кадры 18+ не для уязвимых людей, присутствует нецензурная лексика
Как и почему произошла трагедия
- Между спортсменом Балабатько из курортной Кирилловки и уроженцем оккупированного Россией Луганска возник конфликт в магазине на Позняках. Нетрезвому нападавшему якобы не понравилось, что парень говорил на украинском языке.
- Он вызвал юношу на улицу, а тот согласился, поскольку был уверен в своих силах. Однако он не смог предугадать рокового удара ножом в сердце.
- Погибший был сыном известного предпринимателя, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" Олега Балабатько.
- У подозреваемого в хладнокровном убийстве изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови. Его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Теперь ему грозит 7 – 15 лет лишения свободы.