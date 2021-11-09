Вбивство чемпіона через українську мову: з'явилося повне відео затримання підозрюваного

У мережі оприлюднили повне відео затримання підозрюваного у вбивстві чемпіона з джиу-джитсу. Трагедія сталася у Києві в ніч проти 5 листопада.

Також у кадр потрапив убитий чемпіон з джиу-джитсу Микола Балабатько. Він лежав біля свого імовірного нападника.

До теми Біля пивного магазину на Позняках сталося моторошне вбивство

Затриманий скаржився на образи і був не в адекваті

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві, поводився неадекватно і був схожим на п'яного.

Він не усвідомлював, що людина поряд – убита, і просив охоронців допомогти їй.

Крім того, зловмисник стверджував, буцімто загиблий першим напав на нього з ножем.

Після затримання молодик скаржився на образи з боку очевидців події, а також на гавкіт собаки, яка бігала поруч.

Істерика та сльози

Біля тіла убитого хлопця стояла жінка. Імовірно, це – продавчиня магазину, біля якого скоїли злочин. Вона була в істериці й ридала, коли їй сказали, що юнак не вижив. За словами очевидиці, він до останнього дихав і навіть розмовляв із нею.

Коли медики накривали тіло загиблого, затриманий запитав, чи можна йому ще чимось допомогти. Однак лікарі сказали, що ніж потрапив жертві у саме серце.

З етичних міркувань ми не поширюємо оригінальне відео, але переглянути його можна за цим посиланням. Обережно! Кадри 18+.

Як і чому сталася трагедія