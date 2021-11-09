Вбивство чемпіона через українську мову: з'явилося повне відео затримання підозрюваного

9 листопада 2021 , 20:04
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Джерело:

телеграм-канал "Київ оперативний"

У мережі оприлюднили повне відео затримання підозрюваного у вбивстві чемпіона з джиу-джитсу. Трагедія сталася у Києві в ніч проти 5 листопада.

Також у кадр потрапив убитий чемпіон з джиу-джитсу Микола Балабатько. Він лежав біля свого імовірного нападника.

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Затриманий скаржився на образи і був не в адекваті

  • Чоловік, якого підозрюють у вбивстві, поводився неадекватно і був схожим на п'яного.
  • Він не усвідомлював, що людина поряд – убита, і просив охоронців допомогти їй.
  • Крім того, зловмисник стверджував, буцімто загиблий першим напав на нього з ножем.
  • Після затримання молодик скаржився на образи з боку очевидців події, а також на гавкіт собаки, яка бігала поруч.

Істерика та сльози

Біля тіла убитого хлопця стояла жінка. Імовірно, це – продавчиня магазину, біля якого скоїли злочин. Вона була в істериці й ридала, коли їй сказали, що юнак не вижив. За словами очевидиці, він до останнього дихав і навіть розмовляв із нею.

Зверніть увагу! Коли медики накривали тіло загиблого, затриманий запитав, чи можна йому ще чимось допомогти. Однак лікарі сказали, що ніж потрапив жертві у саме серце.

З етичних міркувань ми не поширюємо оригінальне відео, але переглянути його можна за цим посиланням. Обережно! Кадри 18+.

Як і чому сталася трагедія

  • Між спортсменом Балабатьком із курортної Кирилівки та уродженцем окупованого Росією Луганська виник конфлікт у магазині на Позняках. Нетверезому нападнику нібито не сподобалося, що хлопець говорив українською мовою. 
  • Він викликав юнака на вулицю, а той погодився, оскільки був впевнений у своїх силах. Однак він не зміг передбачити фатального удару ножем у серце.
  • Загиблий був сином відомого підприємця, власника готелю "Перлина прибою" Олега Балабатька.
  • У підозрюваного в холоднокровному вбивстві вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові. Його взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Тепер йому загрожує 7 – 15 років позбавлення волі.
Автор: Вікторія Довгань