Нападника арештували

У підозрюваного вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові. Дарницький районний суд столиці вже обрав йому запобіжний захід.

До теми У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу

Так, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.

Правоохоронці з’ясували, що у результаті раптового конфлікту двох перехожих, один з них вдарив опонента ножем у груди,

– мовиться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини та причини злочину.

Дивіться відео з місця вбивства:

Вбивство через мову: що відомо