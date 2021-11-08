Нападника арештували
У підозрюваного вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові. Дарницький районний суд столиці вже обрав йому запобіжний захід.
До теми У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу
Так, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.
Правоохоронці з’ясували, що у результаті раптового конфлікту двох перехожих, один з них вдарив опонента ножем у груди,
– мовиться у повідомленні.
Наразі поліцейські проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини та причини злочину.
Дивіться відео з місця вбивства:
Вбивство через мову: що відомо
- Трагедія трапилася уночі проти 6 листопада на проспекті Петра Григоренка у Києві. Батько Миколи Балабатька, Олег, заявив, що конфлікт між чоловіками трапився через мову.
- Нападник буцімто родом з тимчасово окупованого Луганська. Він був п'яним та почав сваритися з Миколою через те, що той говорив українською мовою.
- Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю. Хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах.
- Однак у руках нападника виявився ніж. Він штрикнув ним Миколу прямо у серце.
- До приїзду медиків, хлопця намагалися врятувати правоохоронці. Однак їм не вдалося – постраждалий загинув.