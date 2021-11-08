Нападавшего арестовали
У подозреваемого изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови. Дарницкий районный суд столицы избрал ему меру пресечения.
К теме В Киеве пьяный мужчина из-за языка зарезал чемпиона по джиу-джитсу
Так, мужчину взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит заключение от 7 до 15 лет.
Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих, один из них ударил оппонента ножом в грудь,
– говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства и причины преступления.
Смотрите видео с места убийства:
Убийство из-за языка: что известно
- Трагедия случилась в ночь на 6 ноября на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Отец Николая Балабатько Олег заявил, что конфликт между мужчинами произошел из-за языка.
- Нападавший якобы родом из временно оккупированного Луганска. Он был пьян и начал ссориться с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.
- Мужчина предложил собеседнику выйти на улицу. Парень согласился, так как был чемпионом по джиу-джитсу и был уверен в своих силах.
- Однако в руках нападавшего оказался нож. Он ударил им Николая прямо в сердце.
- До приезда медиков парня пытались спасти правоохранители. Однако им не удалось – пострадавший погиб.