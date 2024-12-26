Курс валют в банках
- По состоянию на утро 26 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,75 гривны (-5 копеек против 24 декабря) и продажа по 42,30 гривны (-5 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,23 гривны (-7 копеек), а продать по 42,24 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 44 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,16 гривны (-11 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары, по состоянию на 25 декабря, покупают обменники по: 41,15 гривны (-63 копейки), а продают по 42,20 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 42,45 гривны (-99 копеек), а продают по 44,29 гривны (+4 копеек).
Какая цена валюты после Нового года
Экономист Даниил Монин в комментарии 24 Канала рассказал, что Украина экспортирует гораздо меньше, чем импортирует. А потому курс национальной валюты, который подвергся девальвации в 2024 году, продолжит это делать в 2025 году.
Инфляция на сегодня уже вышла за ожидаемые нормы. Поэтому лучшим инструментом сдерживания этого является девальвация гривны к доллару.
По словам Монина, американская валюта на уровне 42 – 43 гривны в первой половине 2025 года является вполне возможным сценарием.