Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

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Могут ли в Украине принять законопроект о демобилизации

Александр Федиенко объяснил, что сейчас на фронте не хватает военнослужащих, что усложняет процесс ротаций.

По состоянию на сегодня, демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там, на передовой, действительно надо дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно могут держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции,

– сказал народный депутат.

У Федиенко также спросили, существует ли возможность того, что законопроект о демобилизации вообще будет принят. В ответ нардеп сказал, что верит в это.

То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать,

– отметил Александр Федиенко.

К слову, ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны просит отложить подготовку закона о демобилизации до весны 2025 года. Там также отметили, что имеют два альтернативных варианта соответствующего законопроекта.