Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександра Федієнка.

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Чи можуть в Україні ухвалити законопроєкт про демобілізацію

Олександр Федієнко пояснив, що зараз на фронті не вистачає військовослужбовців, що ускладнює процес ротацій.

Станом на сьогодні, демобілізацію ухвалити неможливо. Ротацію треба дійсно зробити. Військовим, які там, на передовій, дійсно треба дати відпочити і морально, і фізично, і емоційно. Я не можу зрозуміти, як це можливо фізично, бо в нас не вистачає військовослужбовців. Тих, хто дійсно можуть тримати оборону, проводити якісь контрнаступальні операції,

– сказав народний депутат.

У Федієнка також запитали, чи існує можливість того, що законопроєкт про демобілізацію взагалі буде ухвалено. У відповівдь нардеп сказав, що вірить у це.

Те, що я зустрічаю на фронті у бойових частинах – військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх не застосовують для ведення військових операцій. Їх навіть не використовують для забезпечення фронту. Вони просто є. І я думаю, що це було б чесно їх демобілізувати,

– наголосив Олександр Федієнко.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони просить відкласти підготовку закону про демобілізацію до весни 2025 року. Там також зауважили, що мають два альтернативні варіанти відповідного законопроєкту.