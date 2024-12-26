Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера ЗСУ Вадима Васильчука для Укрінформ. За його словами, ті правки, які зараз вводяться, не є достатньо результативними.

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Як покращити процес мобілізації в Україні

Вадим Васильчук заявив, що для вирішення проблем потрібна чесна та складна розмова. За його словами, зараз є помилки "на рівні Сухопутних військ, загалом по ТЦК" і це потрібно виправляти.

Я, як військовослужбовець, нікого зараз не маю права критикувати, будучи в лавах ЗСУ, конкретних осіб, але я підкреслюю, що з цією проблематикою ми мусимо працювати більш чесно самі до себе, бо в іншому випадку, втративши довіру навіть уже до рекрутингу, можемо її втратити з цими забавками відношення пріоритезації бригад, не отримати результат, якого потребуємо.

– пояснив офіцер.

Васильчук наголосив, що рекрутинг є хорошою історією, і тому важливо зберегти довіру громадян до цього процесу та отримання відношень до конкретних підрозділів.

Також, за його словами, ще однією важливою проблемою є питання порушень, зокрема корупції, в ТЦК.

Так, показово чітко має бути доведено процес юридично для того, щоб іншим було зрозуміло, що буде покарання. Ми досі не чули, чи є це покарання. Який це сигнал суспільству: значить нічого страшного,

– сказав Вадим Васильчук.

До слова, раніше з'явилася інформація про те, що у Верховній Раді начебто лежить проєкт закону про зниження мобілізаційного віку. Однак згодом ці повідомлення спростували у Центрі протидії дезінформації та Нацгвардії.