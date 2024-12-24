Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка. З цього приводу висловився й Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Чи правдиві заяви про зниження мобілізаційного віку

Деякі телеграм-канали активно поширюють недостовірну інформацію про те, що проєкт закону про зниження призовного віку з 25 до 18 років вже лежить на столі у Верховній Раді та чекає на своє схвалення. Однак це черговий виток дезінформаційної кампанії Кремля, зауважують у SPRAVDI.

Інформація про зниження мобілізаційного віку, існування якихось законопроєктів, є брехнею,

– так щодо цього висловився Коваленко.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки водночас також повідомив, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні у профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема, немає.

Як на це відреагували у бригаді

Своєю чергою пресслужба 17 Полтавської Бригади Національної гвардії України заявила, що Сергій Лунич, на слова якого нібито посилаються у неправдивих повідомленнях, не надавав подібних коментарів. Зазначається, що він останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів.

"Він не є особою командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них. Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення", – пояснюють там.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський зауважив, що в Україні мобілізаційний вік лишається на рівні 25 років – так, як було раніше. Президент підтвердив, що Україна чула від деяких західних лідерів сигнали про зниження мобілізаційного віку, проте, за його словами, це "нечесна розмова".