Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью офицера ВСУ Вадима Васильчука для Укринформ. По его словам, те правки, которые сейчас вводятся, не являются достаточно результативными.

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Как улучшить процесс мобилизации в Украине

Вадим Васильчук заявил, что для решения проблем нужен честный и сложный разговор. По его словам, сейчас есть ошибки "на уровне Сухопутных войск, в целом по ТЦК" и это нужно исправлять.

Я, как военнослужащий, никого сейчас не имею права критиковать, будучи в рядах ВСУ, конкретных лиц, но я подчеркиваю, что с этой проблематикой мы должны работать более честно сами к себе, потому что в противном случае, потеряв доверие даже уже к рекрутингу, можем его потерять с этими игрушками отношения приоритезации бригад, не получить результат, в котором нуждаемся.

– объяснил офицер.

Васильчук отметил, что рекрутинг является хорошей историей, и поэтому важно сохранить доверие граждан к этому процессу и получения отношений к конкретным подразделениям.

Также, по его словам, еще одной важной проблемой является вопрос нарушений, в частности коррупции, в ТЦК.

Да, показательно четко должен быть доказан процесс юридически для того, чтобы другим было понятно, что будет наказание. Мы до сих пор не слышали, есть ли это наказание. Какой это сигнал обществу: значит ничего страшного,

– сказал Вадим Васильчук.

К слову, ранее появилась информация о том, что в Верховной Раде вроде бы лежит проект закона о снижении мобилизационного возраста. Однако впоследствии эти сообщения опровергли в Центре противодействия дезинформации и Нацгвардии.