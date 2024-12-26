Про події на фронті та головні новини 26 грудня повідомляє 24 Канал.
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Яка ситуація на фронті
Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, щоб сформувати плацдарм наступу на Слов'янськ та Краматорськ.
Для того, щоб зупинити ворога, Україні необхідні великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети та міномети.
Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво та пообіцяв збільшити постачання ракет для ППО.
Він також додав, що США продовжать підтримувати Україну.
НАТО не готове до війни з Росією без США, – The Independent
Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії висловили стурбованість щодо неготовності НАТО до боротьби з Росією без підтримки США та закликали посилити оборону Європи.
Окрім цього, вони попередили, що Європа перебуває на межі можливостей допомоги Україні.
Франція завершила навчання українських пілотів та механіків
У Франції завершили шестимісячну підготовку українських пілотів та механіків для винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.
Перші такі винищувачі Франція надасть Україні вже на початку 2025 року.