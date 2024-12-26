06:35, 26 грудня

Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, щоб сформувати плацдарм наступу на Слов'янськ та Краматорськ.

Для того, щоб зупинити ворога, Україні необхідні великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети та міномети.