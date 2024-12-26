06:29, 26 декабря

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность относительно неготовности НАТО к борьбе с Россией без поддержки США и призвали усилить оборону Европы.

Кроме этого, они предупредили, что Европа находится на грани возможностей помощи Украине.