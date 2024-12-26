О событиях на фронте и главных новостях 26 декабря сообщает 24 Канал.

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06:35, 26 декабря

Какова ситуация на фронте

Россияне пытаются продвигаться на Северском и Лиманском направлениях, чтобы сформировать плацдарм наступления на Славянск и Краматорск.

Для того, чтобы остановить врага, Украине необходимы крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и минометы.

06:33, 26 декабря

Байден пообещал Украине больше ракет для ПВО

Президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине на Рождество и пообещал увеличить поставки ракет для ПВО.

Он также добавил, что США продолжат поддерживать Украину.

06:29, 26 декабря

НАТО не готово к войне с Россией без США, – The Independent

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность относительно неготовности НАТО к борьбе с Россией без поддержки США и призвали усилить оборону Европы.

Кроме этого, они предупредили, что Европа находится на грани возможностей помощи Украине.

06:24, 26 декабря

Франция завершила обучение украинских пилотов и механиков

Во Франции завершили шестимесячную подготовку украинских пилотов и механиков для истребителей Dassault Mirage 2000-5F.

Первые такие истребители Франция предоставит Украине уже в начале 2025 года.