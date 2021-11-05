Злоумышленник устроил настоящую резню – он нанес удар ножом в область сердца своей жертве. В результате потерпевший мужчина умер еще до приезда медиков.

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Кровавая ночь

Сообщение о трагедии первыми получили работники охранной фирмы. Именно им в 2:14 пришел сигнал из тревожной кнопки в алкомаркете. Наряд немедленно выехал на место происшествия и поймал злоумышленника с поличным.

Судьбу нападающего будет решать полиция

Охранники передали мужчину в руки правоохранителям. Теперь делом будут заниматься следователи. Они выяснят все обстоятельства конфликта, который закончился смертью.

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