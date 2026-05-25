"На головы текло и падало": после попадания в здание ГСЧС операторы продолжили принимать звонки

В ночная 24 мая оккупанты массированно атаковали украинскую столицу, сокрушив 300 объектов. Один из них - здание ГУ ГСЧС в Киевской области, куда попала российская ракета.

В это время на этом месте работало ориентировочно 30 человек личного состава. Об этом 24 Каналу рассказал председатель ГСЧС Даник Андрей, отметив, что даже после прямого попадания они продолжали принимать вызовы.

После прямого попадания в здание ГСЧС работники продолжили принимать звонки

Председатель ГСЧС отметил, что во время атаки работники ГСЧС спустились в подвальное помещение. После прямого попадания в здание группа разведки вышли из укрытия и оценила масштабы. Часть людей приступила к тушению пожара.

А часть работников продолжили принимать вызовы по 101 и коммуницировать с другими службами для организации спасательных работ,

– подчеркнул он.

К слову. После попадания на этой локации полностью уничтожено 10 пожарных автомобилей. Некоторая часть повреждена.

Между тем руководитель ГСЧС Киевщины Дишкант Сергей сообщил, что вторичные факторы взрыва также опасны. В укрытии, где находились работники, частично поврежден потолок.

Здесь находились начальник смены, операторы, аналитики. После взрыва они оценили обстановку и передали мне, что продолжают работать. Свет исчез, но было резервное питание, чтобы не потерять связь с нашими гражданами. То есть они там оставались – на головы текло и падало, однако ребята и девушки работали,

– рассказал он.

Впоследствии работников этой смены наградили за отвагу в чрезвычайных ситуациях.

Награждение работников / Фото 24 канала

Какие еще здания пострадали после атаки на Киев: детали

Владимир Зеленский сообщил, что в течение 24 мая поступили сообщения о различных степенях разрушений почти в 150 частных и многоквартирных домах.

Среди поврежденных сооружений есть историческое здание Нацбанка Украины. Также поступали сообщения о повреждении отделений банков, но на работу системы это не повлияло.

Известно о повреждении гостиниц "Украина" и "Днепр". Также в столице дотла выгорел торговый центр "Квадрат".