В цей час на цьому місці працювало орієнтовно 30 людей особового складу. Про це 24 Каналу розповів голова ДСНС Даник Андрій, зазначивши, що навіть після прямого влучання вони продовжували приймати виклики.

Після прямого влучання у будівлю ДСНС працівники продовжили приймати дзвінки

Голова ДСНС зазначив, що під час атаки працівники ДСНС спустились у підвальне приміщення. Після прямого влучання у будівлю група розвідки вийшли з укриття та оцінила масштаби. Частина людей приступила до гасіння пожежі.

А частина працівників продовжили приймати виклики по 101 і комунікувати з іншими службами для організації рятувальних робіт,

– наголосив він.

До слова. Після влучання на цій локації повністю знищено 10 пожежних автомобілів. Деяка частина пошкоджена.

Тим часом керівник ДСНС Київщини Дишкант Сергій повідомив, що вторинні фактори вибуху також є небезпечними. В укритті, де перебували працівники, частково пошкоджена стеля.

Тут перебували начальник зміни, оператори, аналітики. Після вибуху вони оцінили обстановку і передали мені, що продовжують працювати. Світло зникло, але було резервне живлення, щоб не втратити зв'язок з нашими громадянами. Тобто вони там залишались – на голови текло і падало, проте хлопці і дівчата працювали,

– розповів він.

Згодом працівників цієї зміни нагородили за відвагу в надзвичайних ситуаціях.

Нагородження працівників / Фото 24 Каналу

Які ще будівлі постраждали після атаки на Київ: деталі

Володимир Зеленський повідомив, що продовж 24 травня надійшли повідомлення про різні ступені руйнувань майже у 150 приватних та багатоквартирних будинках.

Серед пошкоджених споруд є історична будівля Нацбанку України. Також надходили повідомлення про пошкодження відділень банків, але на роботу системи це не вплинуло.

Відомо про пошкодження готелів "Україна" та "Дніпро". Також в столиці вщент вигорів торговий центр "Квадрат".