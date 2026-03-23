В Буче произошли два взрыва: вторая взрывчатка была заложена в мусорный бак, – очевидцы

В Буче 23 марта прогремело два взрыва. По словам очевидцев, одна из взрывчаток сдетонировала в мусорном баке.

Об этом местные жители сообщили Бучанскому городскому совету.

Что говорят жители Бучи о взрывах?

Один из очевидцев, проживающий рядом с местом происшествия, рассказал, что проснулся от громкого взрыва. Тогда они подумали, что произошел взрыв газа в квартире.