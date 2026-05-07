В Киеве проводят обыски в университете Поплавского

В четверг, 7 мая, полиция проводит обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 каналу.

Что известно об обысках?

Сначала 7 мая в сети появилась информация об обысках в Киевском национальном университете культуры и искусств. В связи с этим студентов не пускали в здание.

В полиции подтвердили информацию об обысках в КНУКиИ, а подробности пообещали предоставить позже.

Детали позже, после завершения процессуальных мероприятий,

– добавила Юлия Гирдвилис.

Отметим, что его ректором до февраля 2026 был Михаил Поплавский.

Что предшествовало этому?

27 марта стало известно, что в Киевском университете культуры разоблачена масштабная коррупционная схема. Служащие и должностные лица Министерства образования и науки Украины вносили ложные данные о студентах и ​​штатном расписании, чтобы увеличить финансирование.

В течение 2022 – 2023 годов из государственного бюджета КУК получил около 760 миллионов гривен по программе "Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики".

Тогда источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили, что обыски проводились, в частности, у Поплавского. Ректору не вручали подозрения и не задерживали его.

Продолжалось досудебное расследование. В СБУ сообщали, что фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.