В Киеве снова раздаются взрывы: БПЛА над центром города

После массированного ночного обстрела 2 июня Россия продолжила атаковать Украину днем. Взрывы снова прогремели в столице.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об угрозе для Киева?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 12:59. Тогда Воздушные силы предупредили о движении российского БПЛА над городом.

Около 13:03 корреспонденты услышали взрывы в столице. Местные власти уточнили, что это работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии раздались повторные.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей,

– сообщили в КМВА.

Через несколько минут также добавилась угроза применения баллистики врагом.

Напомним, что ночью Киев снова оказался под комбинированным российским обстрелом. Последствия фиксируют более чем на 35 локациях столицы в восьми ее районах. По большей части в городе повреждена жилая застройка.

К сожалению, в результате вражеского террора пять человек погибли и более 60 пострадали. Продолжается разбор завалов и аварийных работ.