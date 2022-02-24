Весь общественный транспорт Киева работает бесплатно

В Киеве весь общественный и коммунальный транспорт с 24 февраля будет работать бесплатно. Автоматизированную систему оплаты проезда отключили.

В связи с нападением России на Украину киевлянам разрешили бесплатно пользоваться транспортом. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич.

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Сейчас отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карточку в коммунальном транспорте не нужно,

– говорится в сообщении.

С картой укрытий в Киеве можно ознакомиться – здесь.

Заметим, в Харькове в метро также пропускают бесплатно. Ведь теперь оно будет выполнять и функцию бомбоубежища.