Весь общественный транспорт Киева работает бесплатно
Источник:телеграм КГГА
В Киеве весь общественный и коммунальный транспорт с 24 февраля будет работать бесплатно. Автоматизированную систему оплаты проезда отключили.
В связи с нападением России на Украину киевлянам разрешили бесплатно пользоваться транспортом. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич.
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Сейчас отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карточку в коммунальном транспорте не нужно,
– говорится в сообщении.
С картой укрытий в Киеве можно ознакомиться – здесь.
Заметим, в Харькове в метро также пропускают бесплатно. Ведь теперь оно будет выполнять и функцию бомбоубежища.