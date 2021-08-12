В Вишневом мужчина влез в машину и ограбил 8-летнюю девочку

В Киевской области, в городе Вишневое, мужчина ограбил 8-летнюю девочку. Ее оставили в машине одну на несколько минут. Этого было достаточно для преступления. Это произошло 11 августа.

Негодяй воспользовался возможностью и заставил девочку открыть дверь, а потом отобрал у нее телефон. Грабителя быстро задержали.

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Оказалось, что он работал неподалеку на стройке, а в свободное время промышлял преступлениями. Мужчине 54 года, он – переселенец с Донбасса, уроженец города Горловка.

Как все было

Семья собиралась в дорогу. Родители оставили ребенка с телефоном в машине, а сами пошли в квартиру за вещами.

На видео, которое опубликовал начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов, видно, что родители застали мужчину возле машины.

Полиция искала грабителя несколько часов

Впрочем, вероятно, грабителю удалось сбежать, так как полиция искала его несколько часов, об этом пишут на сайте полиции Киевщины.

Задержанному грозит тюремный срок.