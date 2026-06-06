Водителю, который в Киеве совершил ДТП с 4 погибшими, сообщили о подозрении

В Соломенском районе Киева водителю Mercedes-Benz сообщили о подозрении после смертельного ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла на Чоколовском бульваре, когда авто въехало в подземный переход с пешеходами.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно о подозрении, которое объявили мужчине, совершившему смертельное ДТП?

49-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели четырех человек.

По данным следствия, 5 июня 2026 года около 17:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате аварии погибли 4 человека – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сам водитель получил травмы, которые не представляют угрозы его жизни. Он находится под охраной в медицинском учреждении и задержан в процессуальном порядке.

Правоохранители установили, что на момент ДТП мужчина был трезв. С января 2025 года его пять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости и еще пять раз – за другие нарушения правил дорожного движения.

Кроме сообщения о подозрении, ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, по информации источников 24 Канала в правоохранительных органах, водителем автомобиля Mercedes-Benz, на скорости въехавшего в подземный переход в Киеве, оказался руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Речь идет о Павле Плешивцеве 1976 года рождения, информацию о котором ранее распространяли в сети. Именно он, по предварительным данным, находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП.