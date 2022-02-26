Волонтеры, которые помогают защитникам Киева, рассказали о первоочередных потребностях
26 февраля 2022 , 17:19Читати новину українською
Источник:фейсбук Егора Фирсова
Волонтерский штаб в Киеве обратился к украинцам. Они просят население срочно предоставить определенные вещи для помощи обороне.
Помощь неравнодушные украинцы могут отвести на улицу Гончара, 65 в Киеве.
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В чем нуждается оборона
- Зарядки для аккумуляторов,
- фонарики,
- батарейки,
- лекарство,
- сигареты,
- любое тактическое снаряжение: рации, бронежилеты, каски, кадки для горючего на 200 литров.
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