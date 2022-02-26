Волонтеры, которые помогают защитникам Киева, рассказали о первоочередных потребностях

26 февраля 2022 , 17:19
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Источник:

фейсбук Егора Фирсова

Волонтерский штаб в Киеве обратился к украинцам. Они просят население срочно предоставить определенные вещи для помощи обороне.

Помощь неравнодушные украинцы могут отвести на улицу Гончара, 65 в Киеве.

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В чем нуждается оборона

  • Зарядки для аккумуляторов,
  • фонарики,
  • батарейки,
  • лекарство,
  • сигареты,
  • любое тактическое снаряжение: рации, бронежилеты, каски, кадки для горючего на 200 литров.

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Автор: Софія Мінджоса