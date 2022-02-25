Воздушная тревога: в Киеве раздается сирена

В Киеве объявили воздушную тревогу. В столице снова раздается сирена.

Жителям столицы рекомендуют спуститься в укрытие. Это уже не первая тревога за сегодня, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Киеве объявили воздушную тревогу

Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны как укрытие в любое время суток. Карту укрытий Киева вы можете посмотреть по ссылке.

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