Во время парада на Крещатике в Киеве мужчина облил себя бензином и совершил самоподжег 18+

Ужасный инцидент с участием молодого человека произошел во время парада в честь Дня Независимости Украины. Неожиданно для всех, кто пришел посмотреть на грандиозное мероприятие, один из зрителей облил себя бензином и поджег.

На инцидент довольно быстро отреагировали свидетели, которые повалили мужчину на землю и начали сбивать огонь. Сделать это им удалось довольно быстро.

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Пострадавший получил серьезные ожоги лица, рук и груди.

Мотивы неизвестны

Первую помощь мужчине оказывали полицейские. Они передали его врачам скорой.

В результате чего парень решил осуществить самосожжение, неизвестно. С этим разбираются правоохранители.

Самого пострадавшего госпитализировали в больницу.

С квалификацией события в полиции пока не разобрались. Следователи сделают это после проведения проверки.

О мужчине известно лишь, что он 1995 года рождения.

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