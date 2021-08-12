Вспыхнула квартира на Троещине: шло большое облако дыма – видео
Источник:24 канал
На Троещины в Киеве 12 августа вспыхнул пожар в многоэтажке. Там загорелась одна комната и балкон.
Это произошло на улице Маяковского. Об инциденте рассказали в комментарии 24 каналу в ГСЧС Киева.
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Огонь вырывался из окон балкона
Возгорание обнаружили на последнем этаже 10-этажного дома. Общая площадь пожара была 8 метров квадратных.
На видео с места видно, что огонь был достаточно сильным и вырылся из окон балкона. Поскольку балкон поврежден больше всего, вероятно, именно там был очаг пожара. Причину инцидента будут устанавливать правоохранители.
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Другой пожар в Киеве
Ночью 8 августа пожарных вызвали тушить пожар в на улице Красноткацкой. Там загорелось заброшенное здание промзоны.
Впоследствии стало известно, что на самом деле сгорела нарколаборатория. Поэтому на место вызвали следователей.