Вспыхнула квартира на Троещине: шло большое облако дыма – видео

На Троещины в Киеве 12 августа вспыхнул пожар в многоэтажке. Там загорелась одна комната и балкон.

Это произошло на улице Маяковского. Об инциденте рассказали в комментарии 24 каналу в ГСЧС Киева.

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Огонь вырывался из окон балкона

Возгорание обнаружили на последнем этаже 10-этажного дома. Общая площадь пожара была 8 метров квадратных.

На видео с места видно, что огонь был достаточно сильным и вырылся из окон балкона. Поскольку балкон поврежден больше всего, вероятно, именно там был очаг пожара. Причину инцидента будут устанавливать правоохранители.

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Другой пожар в Киеве

Ночью 8 августа пожарных вызвали тушить пожар в на улице Красноткацкой. Там загорелось заброшенное здание промзоны.

Впоследствии стало известно, что на самом деле сгорела нарколаборатория. Поэтому на место вызвали следователей.