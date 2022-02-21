Вырвала сумку из рук: в Киеве осудили женщину, которая ограбила бабушку

Деснянский районный суд Киева назначил женщине заключение за ограбление пенсионерки. Правоохранители собрали все доказательства ее вины.

Обвиняемая пробудет в тюрьме 2 года с однолетним испытательным сроком. О судебном решении сообщили 20 февраля.

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Детали ограбления

Инцидент с ограблением произошел в январе 2022 года. На улице Братиславской ограбили 78-летнюю женщину. Правоохранители задокументировали преступление.

По информации полицейских, преступница подошла к потерпевшей и выдернула у нее из рук сумку. Правоохранителям удалось быстро задержать женщину. Злоумышленницей оказалась 30-летняя киевлянка, которая уже была судимой.

Вещи вернули

Во время досудебного расследования полицейские забрали украденные вещи и вернули пенсионерке. Действия злоумышленницы квалифицировали по статье о грабеже.

Еще один случай грабежа в столице

Вечером, 28 января, во дворе одной из многоэтажек в центре Киева обстреляли легковой автомобиль. Водитель получил ранение. Злоумышленники забрали у него почти 10 миллионов гривен и скрылись на легковом Audi серого цвета.