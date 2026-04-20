Оставили раненого ребенка и его отца во время теракта: полицейским Киева объявили подозрение

Во время теракта в Киеве 18 апреля двое полицейских, оказавшихся на месте происшествия, скрылись от стрельбы, оставив раненого мальчика и его отца. В настоящее время им доложено о подозрении.

Об этом проинформировал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Какое наказание за халатность понесут полицейские?

По словам Кравченко, из-за бездействия правоохранителей вооруженный человек мог беспрепятственно продвигаться по улице убивать гражданских беззащитных прохожих.

Во время теракта в Киеве 18 апреля были убиты шесть человек. Сегодня, 20 апреля, от полученных ранений умер еще один человек – он стал седьмой жертвой.

Генпрокурор отметил, что правоохранители собрали достаточно доказательств для объявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве. Их действия во время террористического акта квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, в соответствии с частью 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Запись с бодикамер патрульных, которые сбежали с места происшествия: смотрите видео

Как выяснилось впоследствии, экипаж патрульных прибыл на вызов относительно стрельбы. На месте они обнаружили нескольких раненых гражданских – мужчину, женщину и ребенка. Поблизости также находились другие люди, среди них – еще один ребенок.

Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка,

– добавил Кравченко.

В то же время патрульные, имея при себе табельное оружие и законные основания для его применения, фактически покинули место происшествия.

Что этому предшествовало?