Оставили раненого ребенка и его отца во время теракта: полицейским Киева объявили подозрение
- Двум киевским полицейским сообщено о подозрении в служебной халатности за то, что они оставили раненых во время теракта 18 апреля.
- Генпрокурор заявил, что их действия позволили вооруженному нападающему беспрепятственно убивать гражданских, а общее количество жертв теракта составило семь человек.
Во время теракта в Киеве 18 апреля двое полицейских, оказавшихся на месте происшествия, скрылись от стрельбы, оставив раненого мальчика и его отца. В настоящее время им доложено о подозрении.
Об этом проинформировал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Смотрите также Провал и предательство, – генерал жестко отреагировал на побег полицейских в Киеве
Какое наказание за халатность понесут полицейские?
По словам Кравченко, из-за бездействия правоохранителей вооруженный человек мог беспрепятственно продвигаться по улице убивать гражданских беззащитных прохожих.
Во время теракта в Киеве 18 апреля были убиты шесть человек. Сегодня, 20 апреля, от полученных ранений умер еще один человек – он стал седьмой жертвой.
Генпрокурор отметил, что правоохранители собрали достаточно доказательств для объявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве. Их действия во время террористического акта квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, в соответствии с частью 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Запись с бодикамер патрульных, которые сбежали с места происшествия: смотрите видео
Как выяснилось впоследствии, экипаж патрульных прибыл на вызов относительно стрельбы. На месте они обнаружили нескольких раненых гражданских – мужчину, женщину и ребенка. Поблизости также находились другие люди, среди них – еще один ребенок.
Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка,
– добавил Кравченко.
В то же время патрульные, имея при себе табельное оружие и законные основания для его применения, фактически покинули место происшествия.
Что этому предшествовало?
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Военный пенсионер, рожденный в Москве, начал стрелять вблизи своего дома и по дороге в супермаркет.
В самом супермаркете он удерживал нескольких заложников, впрочем во время проведения переговоров требований не выдвигал.
В то же время в сети начало распространяться видео, на котором вооруженный мужчина идет по улице и расстреливает гражданских. Зато полицейские, которые прибыли на вызов, убежали, как только раздались первые выстрелы.
На период проверки их действий правоохранителей отстранили от выполнения служебных обязанностей.