Забрали 2 миллиона: в Киеве разоблачили организаторов финансовой пирамиды

Двое харьковчан и житель Сум организовали фейковый инвестиционный проект, который якобы должен был заниматься торговлей валютами. Доверчивые люди отдали злоумышленникам 2 миллиона гривен.

По данным следствия, фигуранты создали сайт, на котором разместили информацию об инвестиционной онлайн-платформе. Гражданам обещали получать деньги от торговли различными валютами.

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Впрочем, когда инвесторы отправляли злоумышленникам средства, те исчезали.

Светит до 12 лет тюрьмы

Полицейские установили, что организаторы фейковой пирамиды позиционировали свою компанию как инвестиционную онлайн-платформу.

В целом они нанесли потерпевшим 2 миллиона гривен убытков.

Во время обысков в местах проживания и в машинах злоумышленников следователи изъяли компьютеры фигурантов дела и мобильные телефоны.

Деятельность группировки квалифицировали как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах. Если вину мужчин признают в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вскоре задержанным собираются объявить о подозрении.

Смотрите видео задержания организаторов финансовой пирамиды в Киеве: