В "Жулянах" задержали мужчину: бросался с ножом на полицейского

В аэропорту "Жуляны" 20 июля мужчина бросался на полицейского и был задержан. Правонарушителю за это грозит до 15 лет или пожизненное.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, нападающий курил в зале ожидания и когда к нему подошел правоохранитель и сделал замечание, мужчина сразу достал нож и бросился на полицейского.

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Инцидент произошел около 17 часов вечера. К счастью, полицейский не пострадал.

Что известно о нападающем

Задержанный – житель столицы, 1977 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений, а также за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.