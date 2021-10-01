На Русанівських садах у Києві заживо згорів чоловік: моторошні фото

Смертельна пожежа сталася у Дніпровському районі Києва ввечері 30 вересня. Почалося загоряння приватного будинку з неполадок з електрикою.

Внаслідок інциденту літні власники будинку встигли врятуватися від вогню. Їх 43-річний син, на жаль, загинув. Врятувати його не було жодних шансів.

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На місці події працювали рятувальники, медики та поліцейські.

Будинок загорівся, як тільки ввімкнули світло



Пожежа сталася в будинку на Русанівській набережній / Фото "Києва оперативного"

Загоряння в приватному будинку на Русанівці сталося близько 21:00.

У помешканні пенсіонерів вибило світло. Коли літній господар ввімкнув постачання електроенергії у щитовій, всередині приміщення сталася пожежа.

Чоловік встиг вчасно вибігти з дому. Його дружина опинилася у вогняній пастці, але її врятували сусіди.

Потерпіла обгоріла. Її передали лікарям швидкої.



Вогонь фактично знищив приміщення / Фото "Києва оперативного"

Рятувальники загасили вогонь у будинку, але він обгорів вщент. На згариші знайшли тіло 43-річного сина власників житла. Він загинув у вогні.

Через що саме сталася пожежа, з'ясовують спеціалісти. Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, наразі невідомо.