На Русанівських садах у Києві заживо згорів чоловік: моторошні фото
Джерело:"Київ оперативний"
Смертельна пожежа сталася у Дніпровському районі Києва ввечері 30 вересня. Почалося загоряння приватного будинку з неполадок з електрикою.
Внаслідок інциденту літні власники будинку встигли врятуватися від вогню. Їх 43-річний син, на жаль, загинув. Врятувати його не було жодних шансів.
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На місці події працювали рятувальники, медики та поліцейські.
Будинок загорівся, як тільки ввімкнули світло
Пожежа сталася в будинку на Русанівській набережній / Фото "Києва оперативного"
- Загоряння в приватному будинку на Русанівці сталося близько 21:00.
- У помешканні пенсіонерів вибило світло. Коли літній господар ввімкнув постачання електроенергії у щитовій, всередині приміщення сталася пожежа.
- Чоловік встиг вчасно вибігти з дому. Його дружина опинилася у вогняній пастці, але її врятували сусіди.
- Потерпіла обгоріла. Її передали лікарям швидкої.
Вогонь фактично знищив приміщення / Фото "Києва оперативного"
Рятувальники загасили вогонь у будинку, але він обгорів вщент. На згариші знайшли тіло 43-річного сина власників житла. Він загинув у вогні.
Через що саме сталася пожежа, з'ясовують спеціалісти. Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, наразі невідомо.