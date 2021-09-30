Про інцидент написав комерційний директор компанії "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Сергій Федоренко, який мешкає в будинку, де стався підпал. За його словами, злочин зняли на відео камери відеонагляду.

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Місцеві мешканці встигли загасити одну з автівок, однак інша згоріла вщент.

Підозрюють сусідів-порушників



Зловмисники підпалили Honda та вкрай дорогий Mercedes / Фото Сергія Федоренка

Як стверджують очевидці, зловмисники одночасно підпалили машини двох членкинь правління ОСББ. Автівки були припарковані окремо від транспортних засобів інших мешканців будинку.

Вогонь розповсюдився дуже швидко. Внаслідок пожежі спалахнули двері трансформаторної будки. Дим почало затягувати у під'їзд та квартири людей.

Мешканці будинку кажуть, що напередодні працівниці ОСББ ініціювали загальні збори та участь у кількох судових справах щодо хронічних неплатників за комунальні послуги та власників квартир, які захопили спільне майно – території паркінгу та технічні приміщення.



Це вже не перші напади невідомих осіб на членів правління. Минулого року 31 травня одній з постраждалих під будинок вже привозило іменну труну, а тітушка в масці скоїв напад на голову правління. По цих випадках є відкриті кримінальні справи, але активності нема ніякої. Тепер ось підпал. Треба, напевно, чекати стрілянини наступного разу?!

– обурився Федоренко.

Дивіться відео з місця підпалу автівок у Києві: