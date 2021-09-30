Про інцидент написав комерційний директор компанії "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Сергій Федоренко, який мешкає в будинку, де стався підпал. За його словами, злочин зняли на відео камери відеонагляду.
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Місцеві мешканці встигли загасити одну з автівок, однак інша згоріла вщент.
Підозрюють сусідів-порушників
Зловмисники підпалили Honda та вкрай дорогий Mercedes / Фото Сергія Федоренка
- Як стверджують очевидці, зловмисники одночасно підпалили машини двох членкинь правління ОСББ. Автівки були припарковані окремо від транспортних засобів інших мешканців будинку.
- Вогонь розповсюдився дуже швидко. Внаслідок пожежі спалахнули двері трансформаторної будки. Дим почало затягувати у під'їзд та квартири людей.
- Мешканці будинку кажуть, що напередодні працівниці ОСББ ініціювали загальні збори та участь у кількох судових справах щодо хронічних неплатників за комунальні послуги та власників квартир, які захопили спільне майно – території паркінгу та технічні приміщення.
Це вже не перші напади невідомих осіб на членів правління. Минулого року 31 травня одній з постраждалих під будинок вже привозило іменну труну, а тітушка в масці скоїв напад на голову правління. По цих випадках є відкриті кримінальні справи, але активності нема ніякої. Тепер ось підпал. Треба, напевно, чекати стрілянини наступного разу?!
– обурився Федоренко.
Дивіться відео з місця підпалу автівок у Києві: