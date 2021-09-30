Об инциденте написал коммерческий директор компании "Нафтогаз Разведка и Добыча" Сергей Федоренко, который живет в доме, где произошел поджог. По его словам, преступление сняли на видео камеры видеонаблюдения.

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Местные жители успели потушить один из автомобилей, однако другой сгорела дотла.

Подозревают соседей-нарушителей



Злоумышленники подожгли Honda и крайне дорогой Mercedes / Фото Сергея Федоренко

Как утверждают очевидцы, злоумышленники одновременно подожгли машины двух членов правления ОСМД. Машины были припаркованы отдельно от транспортных средств других жителей дома.

Огонь распространился очень быстро. В результате пожара вспыхнули двери трансформаторной будки. Дым начало затягивать в подъезд и квартиры людей.

Жители дома говорят, что накануне работницы ОСМД инициировали общее собрание и участие в нескольких судебных делах относительно хронических неплательщиков за коммунальные услуги и владельцев квартир, которые захватили общее имущество – территории паркинга и технические помещения.

Это уже не первые нападения неизвестных лиц на членов правления. В прошлом году 31 мая одной из пострадавших под дом уже привозили именной гроб, а титушка в маске совершил нападение на главу правления. По этим случаям открыты уголовные дела, но активности нет никакой. Теперь вот поджог. Надо, наверное, ждать стрельбы в следующий раз?!

– возмутился Федоренко.

Смотрите видео с места поджога автомобилей в Киеве: