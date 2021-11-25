На Русанівці у Києві побачили чоловіка, який бив перехожих жінок та хапався за пеніс

Чергового збоченця помітили на Русанівці у Києві вранці 24 листопада. Чоловік з ознаками психічного відхилення йшов затишними вулицями житлового масиву та чіплявся до жінок.

Про зустріч зі збоченцем написали жителі Русанівки у соцмережах. Чоловіка бачили у різних місцях району. У спільноті NEW Русанівка у фейсбуці, зазначили, що зловмисник ударив дівчину років 14 – 16 неподалік від мосту до кладовища домашніх тварин.

Дивіться також Двом підліткам, які у Кривому Розі жорстоко побили і зґвалтували жінку, оголосили про підозру

За словами очевидиці Тетяни Назаренко, постраждала йшла чоловіку назустріч, коли той замахнувся та відважив їй ляпаса.

Поліцейські не приїхали

У спільноті "Березняки та Русанівка" про інцидент написав ще один свідок, який помітив чоловіка на мості через Русанівський канал.

Збоченець хапався за пеніс та гуляв Русанівкою, а коли чоловік хотів зробити йому зауваження, зловмисник ударив ногою жінку з котом, яка проходила повз.

Спроби очевидця викликати поліцію ні до чого не призвели. Правоохоронці не реагували на виклики майже 40 хвилин.

Свідок зазначив, що на лівій руці у чоловіка відсутні всі пальці, що є не схожим на виробничу травму.



Поки я за ним йшов він шарпав ще гловіста і перебігав проспект Соборності. Поліція віддзвонилась уже після і сказали, що приблизно розуміють хто це,

– написав мешканець Русанівки.

У коментарях до дописів місцеві жителі розповіли, що подібні випадки – не рідкість.

Дивіться відео з черговим збоченцем на Русанівці: