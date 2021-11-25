О встрече с извращенцем написали жители Русановки в соцсетях. Мужчину видели в разных местах района. В сообществе NEW Русановка в фейсбуке, отметили, что злоумышленник ударил девушку лет 14 – 16 неподалеку от моста к кладбищу домашних животных.

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По словам очевидицы Татьяны Назаренко, пострадавшая шла мужчине навстречу, когда тот замахнулся и отвесил ей пощечину.

Полицейские не приехали

В сообществе "Березняки и Русановка" об инциденте написал еще один свидетель, который заметил мужчину на мосту через Русановский канал.

Извращенец хватался за пенис и гулял по Русановке, а когда мужчина хотел сделать ему замечание, злоумышленник ударил ногой женщину с котом, которая проходила мимо.

Попытки очевидца вызвать полицию ни к чему не привели. Правоохранители не реагировали на вызовы почти 40 минут.

Свидетель отметил, что на левой руке у мужчины отсутствуют все пальцы, что является не похожим на производственную травму.



Пока я за ним шел он дергал еще гловиста и перебегал проспект Соборности. Полиция отзвонилась уже после и сказали, что примерно понимают кто это,

– написал житель Русановки.

В комментариях к заметкам местные жители рассказали, что подобные случаи – не редкость.

Смотрите видео с очередным извращенцем на Русановке: