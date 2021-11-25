На Русанівці спіймали неадеквата, який бив жінок і дівчат: фото підозрюваного

На Русанівці у Києві затримали чоловіка, який безпричинно бив перехожих жінок та дівчат. Він потрапив до рук правоохоронців 25 листопада.

На скарги місцевих жителів району поліцейські натрапили під час моніторингу соцмереж. Там вони побачили публікацію, у якій повідомлялося про агресивного чоловіка, котрий б'є жінок.

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У нападника – проблеми із психікою

Правоохоронцям вдалося швидко вийти на зловмисника – на наступний день після інциденту, що набув розголосу. Ним виявився місцевий мешканець 1974 року народження.

Чоловік проживає разом із матір’ю та перебуває на спецобліку в медичному закладі. Ми провели з родичкою профілактичну бесіду та викликали спеціалізовану медичну бригаду,

– розповів заступник начальника Дніпровського управління поліції Костянтин Стрелківський.



Виявилося, що чоловік має проблеми із психікою / Фото поліції Києва

Тримав у страху всю Русанівку

Останньою потерпілою від рук агресивного чоловіка стала дівчина-підліток – він дав її ляпаса, проходячи повз. Після цього випадку жителі Русанівки розповіли, що він часто вчиняє такі напади. Ба більше – хворий у всіх на очах може мацати себе за статевий орган.